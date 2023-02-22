Участники секса в машине могут понести административное и уголовное наказание, если их поймают, сообщил автоюрист Александр Шумский.

Секс в машине не запрещен, но участники могут понести административное, в редких случаях даже уголовное наказание, если мероприятие носит демонстрационный характер, и оно видно всем окружающим, особенно детям.

«Если вас все-таки застукали, ваши действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП (такие примеры уже есть), а наказание будет наложено на обоих граждан в размере от 500 до 1000 тысячи рублей или разлукой в виде ареста на 15 суток», — написал в телеграм-канале Шумский.

Он отметил, что лучше сексом заниматься на заднем сидении тонированной машины, чтобы не было видно.