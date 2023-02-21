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Установка систем ABS для авто в России вновь станет обязательной

Источник:
ТАСС
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Производство антиблокировочной системы тормозов (ABS) будет запущено в России в текущем году, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, установка антиблокировочной системы тормозов может снова стать обязательной для отечественных автомобилей. «Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого мы его вернем на круги своя», — цитирует ТАСС Мантурова.

В конце января правительство продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Согласно документу, разрешено выпускать автомобили всех экологических классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов.

Кроме того, автопроизводители могут не устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года.

Ранее ряд российских автопроизводителей, в частности, «Камаз» и «Соллерс», обращались в Минпромторг РФ с просьбой продлить срок действия упрощенной сертификации.

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