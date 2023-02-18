Госавтоинспекторы остановили на территории одного из микрорайонов Ангарска автомобиль Toyota Corolla, которым управляла несовершеннолетняя, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Сопротивления при остановке транспортного средства водитель не оказала, однако полицейские обратили внимание на несвязную речь девушки и исходящий от нее запах спиртного, а также юный возраст.

Выяснилось, что девочке всего 16 лет, она призналась, что не имеет прав на вождение автомобиля, от медицинского освидетельствования отказалась.

На место происшествия была вызвана ее мать. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.