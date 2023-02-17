Выпускники новых регионов России получат аттестат без экзаменов

Выпускники школ в новых регионах России в этом году смогут получить аттестат без экзаменов — по результатам промежуточных оценок, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Девятиклассники из новых субъектов России в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. Учащиеся 11-х классов получат аттестат по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

При этом в 2024-2026 годах выпускники 11-х классов в новых регионах России будут сдавать ЕГЭ по двум обязательным предметам. Кроме того, они могут не писать итоговое сочинение.

Выпускники девятых классов в 2024-2026 годах должны будут сдавать в формате ОГЭ уже четыре предмета: два обязательных и два по выбору. Образовательные организации в новых регионах автоматически получат лицензии Рособрнадзора до 2026 года.