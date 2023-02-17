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Как умная камера заменяет радионяню

Источник:
Sibnet.ru
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Умная видеокамера Ростелекома
Умная видеокамера Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru

Умная камера Ростелекома умеет все, что делает радионяня, и даже больше. Она не только оповестит о действиях малыша, но и станет видеоператором — запечатлеет все лучшие моменты.

Облачное видеонаблюдение по функционалу — весьма продвинутая радионяня. Через установленную в детской камеру можно наблюдать, как ребенок проводит время в своей комнате, что он делает: спит или рисует шедевр на стене.

Камера распознает звук и движение, и сразу пришлет уведомление, если малыш проснулся или вылез из кроватки. Если нет возможности подойти в ту же секунду, например, после душа, можно через камеру успокоить ребенка, так как устройство обеспечивает голосовую связь.

Камера снимает в режиме нон-стоп, и это позволяет сохранить все лучшие моменты — первые шаги, смех, танцы, гримасы. Затем можно создавать короткие клипы и сохранить их в семейном архиве.

В феврале умную камеру Ростелелекома плюс промо-период услуги «Видеонаблюдение» можно получить в подарок на Sibnet.ru. Камеры разыгрываются в «Цифровой неделе» между участниками, успешно прошедшими тесты на цифровую грамотность.

Сервис Видеонаблюдение от Ростелеком включает предоставление камеры,  хранение записей в облаке, push-уведомления о событиях (движение, звук, пересечение линии, перекрытие обзора), мобильное и web-приложение, круглосуточную техническую поддержку.

Подключить Видеонаблюдение от Ростелекома просто, достаточно выбрать камеру, тариф и заказать услугу на сайте. После получения камеры ее легко настроить самостоятельно, и сразу же начать управлять видеонаблюдением через приложение.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.