Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») запустит в этом году 60 новых лекарственных препаратов и увеличит объемы производства в полтора раза, сообщил гендиректор компании Владлен Калустов.

«По итогу 2022 года объем реализации нашей компании составил более 145 миллионов упаковок в год. А в текущем году мы планируем увеличить объемы производства практически в полтора раза. Инвестиции сохранятся на уровне 2022 года – до 3 миллиардов рублей в год», — рассказал гендиректор фармацевтической компании Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

Для увеличения производственной мощности в 2022 году фармкомпанией Renewal был введен в эксплуатацию новый участок, запуск которого будет осуществлен уже в первом квартале 2023 года.

На линиях по производству антисептических лекарственных средств во флаконах, назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель, а также растворов для приема внутрь и наружного применения будут выпускаться следующие препараты: Кватран® ксило (Ксилометазолин), Кватран® пантенол (Ксилометазолин + Пантенол), Сенсинор® (Цетиризин) и так далее. Планируемый объем выпуска — около 20 миллионов упаковок в год.

На производственной площадке компании, расположенной в поселке Сузун (Новосибирская область) ассортимент выпускаемых препаратов также постоянно расширяется. В 2022 году было запущено производство мягких лекарственных форм: гелей, мазей, линиментов. В 2023 году это производство будет расширено суппозиториями.