Точка невозврата: Россия объявила новый внешнеполитический курс

Москва пересмотрит концепцию внешней политики — этот стратегический документ определяет партнеров государства на мировой арене, а также сферы интересов и цели на будущее. Основные изменения в ходе выступления в Госдуме 15 февраля представил Сергей Лавров. Ниже основные тезисы министра иностранных дел РФ.

Ключевой вывод: Россия прекращает попытки встроиться в западный мир и берет курс на формирование нового евразийского центра силы вместе с восточными союзниками. Возвращения к ситуации до 24 февраля 2022 года в отношениях с Западом уже не будет — 30-летняя эпоха сотрудничества завершена бесповоротно.

Конец доминированию Запада

Обновленная концепция внешней политики России должна остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, отметил Лавров в ходе своего выступления, трансляция которого велась телеканалом «Россия 24». По его словам, эти рамки должны определяться на основе справедливого баланса интересов и Устава ООН.

По оценке главного российского дипломата, Запад одержим «маниакальным стремлением возродить неоколониальное, однополярное мироустройство, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров».

Новую концепцию внешней политики должны были обнародовать еще в 2022 году, однако в итоге президент Владимир Путин поручил доработать документ с учетом взятого Западом агрессивного курса в отношении России.

Англосаксы и остальной коллективный Запад намерены навязать свой диктат и контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире, подчеркнул Лавров. Много лет западные страны придерживаются курса на «сдерживание России» и такая линия в последнее время «достигла точки невозврата».

Лавров также назвал западные государства «кураторами» властей Украины, подталкивающими официальный Киев к силовому решению проблемы Донбасса. В результате на российских границах возник «русофобский военный плацдарм».

Ревизия международных соглашений

Россия кардинально пересмотрит обязательства перед международными организациями, которые откровенно ущемляют российские интересы. Так, Москва уже прекратила участие в Совете Европы и вышла из Европейского суда по правам человека.

Были денонсированы конвенция о защите прав человека и основных свобод, конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Европейская хартия местного самоуправления.

Глава МИД Сергей Лавров выступает в Госдуме Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лавров уточнил, что работа идет по всему спектру международных обязательств. В частности, Россия прекращает выплату взносов в организации, которые ущемляют ее интересы и нарушают уставные принципы равноправия участников.

«Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций», — уточнил глава МИД.

Впереди многополярный мир

Фундаментом формирующейся полицентричной архитектуры станет внешнеполитическая связка Москвы и Пекина, Россия постоянно работает над ее укреплением. Кроме этого, статусом особо привилегированного стратегического партнерства обладает Индия, отметил Лавров.

Предыдущие концепции внешней политики утверждали в 1993, 2000, 2008, 2013 годах. Действующую версию представили в 2016 году, в ней указаны 11 задач российской внешней политики, основная из которых — защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Параллельно Россия укрепляет связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, ЮАР и другими дружественными государствами на всех континентах. В ближайшее время страны Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки все громче будут заявлять о о своей самостоятельной роли в мировых делах.

«Перед лицом творимого Западом беззакония содействуем наращиванию торгово-инвестиционных связей с дружественными государствами, переводу расчетов с ними в национальные валюты, формированию альтернативных западным финансовых и логистических механизмов», — подытожил глава МИД.