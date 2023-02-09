Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК для участия в специальной военной операции полностью прекращен.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и была помилована.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».