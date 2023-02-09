НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»

Источник:
Sibnet.ru
606 13

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК для участия в специальной военной операции полностью прекращен.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и была помилована.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».

Тема: Военная операция на Украине
Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей
Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины
Индийского аналитика встревожило безумие Запада в борьбе с Россией
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи
смотреть все
Оборона #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
29
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией
29
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи