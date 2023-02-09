Городские «ароматы» жженой резины и выхлопных газов у оживленной дороги смешиваются с едким запахом гари. Из-за домов возле метро «Заельцовская» в безоблачное небо поднимаются густые клубы дыма. Прохожие, спешащие по делам, замедляют шаг. Многие из них еще не знают, что в Новосибирске в 7 утра в жилом доме взорвался газ...

Возле дома по улице Линейной в Новосибирске собралась толпа. Люди смотрят на типовую блочную пятиэтажку, середина которой — от земли и до крыши — черный провал, «дышащий» густыми клубами дыма. На земле обугленные обломки, рядом техника и спасатели.

В четверг, 9 февраля, в 7.43 по местному времени доме на улице Линейная, 39 в Новосибирске произошел взрыв газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки 1966 года постройки. Взрывом разрушено 30 квартир.

Досужие разговоры зевак прерываются громким выкриком: «Отойдите, пожалуйста, все отсюда! Женщина, выйдите за ограждение! Все на безопасное расстояние!»

Сотрудник МЧС терпеливо идет вдоль цепочки зрителей, уговаривая их отойти. Толпа начинает шевелиться, нехотя отодвигается назад. К месту, лавируя по дороге между огромными снежными отвалами, пробирается ярко-желтая с красными полосами машина скорой.

Автомобиль проезжает, огибая толпу, останавливается недалеко от работающих на месте спасателей. Несколько сотрудников МЧС с носилками быстро бегут к машине скорой.

Скорая помощь на месте взрыва в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

Толпа вновь выстраивается возле ограждения плотной стеной. «Отойдите с дороги! Пожалуйста, дайте работать спецслужбам!» — слышится злой резкий выкрик спасателя, освобождающего дорогу машине скорой помощи.

— А как же Анечка! — тихо спрашивает бабушка, стоящая в толпе.

Спасатель ее не слышит, а мужчина, находящийся рядом, отрывает взгляд от дома и смотрит на пожилую женщину.

— Какая Анечка?

— У меня там Анечка живет, моя подруга. Я вот в соседнем доме 50 лет живу и она столько же там…

— … Во втором подъезде, на первом этаже, продолжает женщина. Она же могла погибнуть.

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире среднего подъезда на третьем этаже. По последним данным, погибли пять жителей дома.

«Думали, что землетрясение»

Но жительница соседнего дома, переживающая за свою соседку, продолжает всматриваться в черный дымный провал. Словно не замечая ни 25-градусного мороза, ни просьб спасателей расходиться.

«Я сначала даже не поняла, что случилось. Такой взрыв был! А у меня телевизор включен был на всю громкость и радио. Я сначала подумала, что это что-то по телевизору показывают. И так и не поняла ничего. А потом мне дочь позвонила, сказала. Я и выбежала. Стою и жду», — пожимает плечами женщина.

Возле дома на Линейной растянулась толпа зевак Фото: © Sibnet.ru

Молодой человек с фотоаппаратом в руках подходит к ней и тоже всматривается в дом. Рассказывает, что и он живет по соседству «вот, за два дома».

«Мы с сестрой спали, а потом такой грохот и толчок, кровать затряслась. Подскочили, сначала думали, что землетрясение. Потом, конечно, отмели эту мысль. Поглядели в окно, а там дым. Оделись, вышли на улицу, а тут… — он внезапно переводит тему. — Интересно, а куда дели жильцов дома?» — делится он впечатлениями.

«Да ничего мы не успели взять»

Жильцов дома, не нуждающихся в медицинской помощи, временно разместили в школе №85 неподалеку от Линейной 39. Возле учебного заведения в четверг почти нет детей, зато много взрослых в форме: синей полицейской, мелькают погоны сотрудников прокуратуры и следственного комитета, проходят мимо спасатели с аббревиатурой «МАСС» на куртке.

С жильцами обрушившегося дома работают психологи МЧС Фото: © Sibnet.ru

В холле гул людских голосов, везде — гражданские и сотрудники спецслужб. Женщина объясняет кому-то из вошедших. «Жильцы дома собрались в спортивном зале. Рядом психологи МЧС, там есть горячий чай и бутерброды», — говорит одна.

«Сюда, сюда одежду!» — машет руками другая женщина, стоящая рядом. Узнав о трагедии, решила помочь тем, кто остался зимой без крыши над головой.

«У меня ребенок ходит в детский сад №101. Я когда утром узнала о трагедии, ребенка оставила в садике, а сама пошла домой и все, что хорошего, целого, чистого у нас лежало из теплой одежды, все принесли сюда. Они же остались без всего», — горячо объясняет она.

Фото: © Sibnet.ru

Словно подтверждая ее слова, девушка со смартфоном говорит кому-то на том конце «провода»: «Да ничего мы не успели взять».

«Это моя невестка, — объясняет стоящая рядом женщина. Она хмурится, не выпуская родственницу из вида, наблюдает за ней. — Она сейчас с матерью по телефону говорит. Не могла до нее дозвониться все утро. Боялась, что она посмотрит новости, инфаркт может случиться».

Утром ее невестка, живущая в одной из квартир в четвертом подъезде, спала дома, а в соседней комнате — двое ее детей. После взрыва женщина не растерялась, моментально «выдернула детей из кроватей, хотя все ходило ходуном, собрала теплые вещи в прихожей и быстро вниз».

«Но вот теперь-то что делать? Как с квартирой быть? Что теперь будет с жильем?» — спрашивают люди.

Восстанавливать обрушившийся дом не будут. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников. В ближайшее время их расселят в муниципальное жилье, а затем — в новые квартиры, которые построят по программе расселения из аварийного жилья.

Пока же лишенных крова жителей пытаются привести в себя психологи МЧС и волонтеры, отпаивая их горячим чаем в спортзале школы. Впрочем, большинство из жильцов дома, отказываются от еды.

«Бог дал мне шанс»

Вдоль стены в спортивном зале, на низкой и жесткой скамье люди сидят молча, только трое из них, наклонившись друг к другу, что-то тихо обсуждают. Один мужчина сидит в стороне, опираясь локтями на колени и сжимая ладони, пытаясь унять мелкую дрожь в руках. На вопросы Саид отвечает нехотя и невпопад, начиная вспоминать с событий прошлого вечера, когда вернулся домой с работы.

«Я поздно пришел. Магазин у нас закрывается поздно, в квартиру зашел уже в первом часу ночи. Хозяина квартиры будить не стал, хороший он человек. Я у него шесть лет уже комнату снимаю. Ну, помылся, лег спать. Даже не поел. Еще подумал, что на работу завтра к десяти и можно поспать», — мужчина набирает воздух в грудь, выдыхает, прежде чем рассказать о том, что произошло дальше.

Разбудил его оглушающий грохот и страшная тряска. Он открыл глаза и не мог понять, что происходит. Сверху летели куски штукатурки, в квартире падали вещи, воздух наполнился едким запахом дыма.

«Я подскочил, хозяин в это время выбежал из комнаты своей, я побежал к входной двери, открываю, а в подъезде нет полов. Какие-то куски только. Дым, огонь внизу. Там был ад! Мы побежали на балкон. Я смотрю и думаю — сможем мы спрыгнуть с четвертого этажа вниз или нет. Полез вниз на третий этаж. А там в квартире бабушка кричит. Я ее тоже вывел на балкон. И тут лестница к балкону… МЧС. Они нас всех и спасли, они нас и спасли».

Он повторяет эту фразу, потом замолкает, поднимает глаза и твердо говорит: «Сегодня бог дал мне второй шанс»…

«Это американцы»

К школе продолжают подходить люди. Идут жильцы дома, коллеги и друзья тех, кого пока не смогли найти.

Через три часа после взрыва столб дыма редеет, на перекрытиях подъезда, на стенах дома видна наледь — спасатели продолжают бороться с огнем. Работа не останавливается.

Две женщины, уходя прочь от места ЧП, увлеченно переговариваются. «Это я вам точно говорю, — горячо заверяет одна из них другую. — Это целенаправленный взрыв. Это американцы!»

Они проходят мимо трех мужчин, нетвердо стоящих на ногах и молча глядящих на дымящийся дом. Один изредка прерывает тишину нецензурной бранью и замолкает.

И вновь слышен только звук работающей техники, далекий шум дороги и выкрики спасателей, работающих на двадцатиградусном морозе. Они не остановятся сегодня, потому что судьба 11 человек неизвестна, потому что каждый из них может находиться внизу, под тяжелыми обгорелыми обломками, накрывшими людей тоннами холодного бетона.