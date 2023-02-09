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Блог Ростелекома
9 февраля,
чт
, 14:59
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Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
300
0
09.02.23, 13:41
300
0
Почему взрывается газ в жилых домах
Около 42–44 миллионов россиян используют в квартирах и домах газовое оборудование, и все они находятся в группе риска
327
0
09.02.23, 13:38
327
0
Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось
Спасатели продолжают поиски оставшихся под завалами. Периодически объявляется «минута тишины»
584
0
09.02.23, 12:30
584
0
Момент взрыва в Новосибирске попал на видео
В результате хлопка газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома в Новосибирске
393
0
09.02.23, 11:37
393
0
Новосибирцы начали сбор теплых вещей для пострадавших при взрыве
Жильцов пострадавшего дома временно разместили в ближайшей школе № 85
454
0
09.02.23, 11:01
454
0
Врачи откачали одного из «погибших» при взрыве в Новосибирске
Считалось, что при взрыве погибло два человека, но одного из них врачи вернули к жизни
493
0
09.02.23, 10:47
493
0
Спасатели вытащили из‑под завалов дома в Новосибирске женщину. ВИДЕО
Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину
728
0
09.02.23, 09:59
728
0
Появилось новое видео с места взрыва газа в Новосибирске
На месте обрушения подъезда сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры
416
0
09.02.23, 09:54
416
0
Возбуждено уголовное дело по взрыву газа в доме в Новосибирске
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
697
0
09.02.23, 09:26
697
0
Названа предварительная причина взрыва газа на Линейной в Новосибирске
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Новосибирске стала утечка газа
625
0
09.02.23, 09:03
625
0
Опубликовано видео взорвавшегося дома в Новосибирске
Первые кадры с места обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска на улице Линейной
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c2h5oh76
они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
IG_S
Ну хоть один адекватный человек
Alhazred
Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))
korvinsS
Скорее всего оба озвученных варианта сразу)
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