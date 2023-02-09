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Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
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09.02.23, 13:41
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Почему взрывается газ в жилых домах
Около 42–44 миллионов россиян используют в квартирах и домах газовое оборудование, и все они находятся в группе риска
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
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09.02.23, 13:38
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Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось
Спасатели продолжают поиски оставшихся под завалами. Периодически объявляется «минута тишины»
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
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09.02.23, 12:30
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Момент взрыва в Новосибирске попал на видео
В результате хлопка газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома в Новосибирске
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
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09.02.23, 11:37
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Новосибирцы начали сбор теплых вещей для пострадавших при взрыве
Жильцов пострадавшего дома временно разместили в ближайшей школе № 85
Взрыв газа в доме в Новосибирске
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09.02.23, 11:01
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Врачи откачали одного из «погибших» при взрыве в Новосибирске
Считалось, что при взрыве погибло два человека, но одного из них врачи вернули к жизни
Взрыв газа в доме в Новосибирске
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09.02.23, 10:47
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Спасатели вытащили из‑под завалов дома в Новосибирске женщину. ВИДЕО
Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину
Взрыв газа на улице Линейная, 39/1 в Новосибирске
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09.02.23, 09:59
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Появилось новое видео с места взрыва газа в Новосибирске
На месте обрушения подъезда сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры
info.sibnet.ru
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09.02.23, 09:54
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Возбуждено уголовное дело по взрыву газа в доме в Новосибирске
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
info.sibnet.ru
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09.02.23, 09:26
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Названа предварительная причина взрыва газа на Линейной в Новосибирске
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Новосибирске стала утечка газа
info.sibnet.ru
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09.02.23, 09:03
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Опубликовано видео взорвавшегося дома в Новосибирске
Первые кадры с места обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска на улице Линейной
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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

korvinsS

Скорее всего оба озвученных варианта сразу)