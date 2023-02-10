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Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Еще четверо погибших извлечены из-под взорвавшегося дома

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до 12.

«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

Судьба трех человек остается неизвестной.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной (дом 39) произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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Топ комментариев

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек