Еще четверо погибших извлечены из-под взорвавшегося дома

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до 12.
«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.
Судьба трех человек остается неизвестной.
Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной (дом 39) произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда.
Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
GammiPluhкак сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...
ball-n-wallЧерчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..
c2h5oh76они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
IG_SНу хоть один адекватный человек