Еще четверо погибших извлечены из-под взорвавшегося дома

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до 12.

«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

Судьба трех человек остается неизвестной.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной (дом 39) произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).