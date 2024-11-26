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Взрыв газа в Новосибирске
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Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Оглашен приговор лжегазовщикам за взрыв дома в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Лжегазовщики, по вине которых погибли 15 человек при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, получили по 10 лет колонии, сообщило СУ СК РФ по региону.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной, 39 произошел утром 9 февраля 2023 года. Обрушилось два подъезда. Погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, 11 жильцов получили различные травмы.

По версии следствия, обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах из Омска приехали в Новосибирск. Они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками «Межрегионгаз сервис» и настаивали на замене газового оборудования. На работы согласились несколько жильцов.

Взрыв произошел из-за разгерметизации шланга, который лжегазовщики поменяли на кухне. Кавун не убедился в надежности соединения. У обоих обвиняемых не было необходимых знаний и допуска к выполнению работ.

Их судили по двум статьям: часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы) и статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Мужчина получил 10 лет и 3 месяца лишения свободы, женщина — 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима.

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Громкое дело
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