Оглашен приговор лжегазовщикам за взрыв дома в Новосибирске

Лжегазовщики, по вине которых погибли 15 человек при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, получили по 10 лет колонии, сообщило СУ СК РФ по региону.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной, 39 произошел утром 9 февраля 2023 года. Обрушилось два подъезда. Погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, 11 жильцов получили различные травмы.

По версии следствия, обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах из Омска приехали в Новосибирск. Они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками «Межрегионгаз сервис» и настаивали на замене газового оборудования. На работы согласились несколько жильцов.

Взрыв произошел из-за разгерметизации шланга, который лжегазовщики поменяли на кухне. Кавун не убедился в надежности соединения. У обоих обвиняемых не было необходимых знаний и допуска к выполнению работ.

Их судили по двум статьям: часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы) и статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Мужчина получил 10 лет и 3 месяца лишения свободы, женщина — 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима.