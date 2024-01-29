Дело о гибели 15 человек при взрыве газа в Новосибирске дошло до суда

Расследование дела о взрыве газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске завершено, обвиняемые — мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками газовой службы и заменившие оборудование в нескольких квартирах, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

В начале февраля 2023 года обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах приехали в Новосибирск из Омска. Они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками «Межрегионгаз сервис» и настаивали на замене газового оборудования.

На замену согласились несколько жильцов. Утром 9 февраля на кухне одной из квартир произошла утечка и воспламенение газа. Произошел взрыв, подъезд дома обрушился.

Погибли 15 человек, 11 жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшими по делу признаны 135 человек. Общий ущерб жильцам оценивается в сумму более 380 миллионов рублей.

Ульбах и Кавуна обвиняют по двум статьям — часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц) и статья 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Им грозит до 10 лет колонии.