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Взрыв газа в Новосибирске
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Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело о гибели 15 человек при взрыве газа в Новосибирске дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Расследование дела о взрыве газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске завершено, обвиняемые — мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками газовой службы и заменившие оборудование в нескольких квартирах, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

В начале февраля 2023 года обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах приехали в Новосибирск из Омска. Они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками «Межрегионгаз сервис» и настаивали на замене газового оборудования.

На замену согласились несколько жильцов. Утром 9 февраля на кухне одной из квартир произошла утечка и воспламенение газа. Произошел взрыв, подъезд дома обрушился.

Погибли 15 человек, 11 жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшими по делу признаны 135 человек. Общий ущерб жильцам оценивается в сумму более 380 миллионов рублей.

Ульбах и Кавуна обвиняют по двум статьям — часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц) и статья 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Им грозит до 10 лет колонии.

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)