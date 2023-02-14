Жителям взорвавшегося дома в Новосибирске выплатили более 9 млн рублей

Мэрия выплатила более 9 миллионов рублей жителям дома на Линейной, 39, где после взрыва погибли 14 человек, сообщает пресс-центр администрации города.

Размер материальной помощи из городского бюджета составил 32 тысячи рублей на каждого проживающего, 100 тысяч рублей – на каждую квартиру.

Из областного бюджета будут четыре вида выплат: 10 тысяч рублей выплачивается на каждого проживающего, 50 и 100 тысяч рублей – в качестве возмещения утраченного имущества, 400 и 200 тысяч рублей – возмещение вреда здоровью в зависимости от тяжести. 1 миллион рублей получат родственники погибших.

В доме на улице Линейной, 39, зарегистрировано 118 человек, включая 22 несовершеннолетних. В дальнейшем список расширился до 161 жителя – за счет проживающих на условиях аренды.

56 человек временно разместили в гостинице «Северная», социально-оздоровительных центрах «Лунный камень» и «Обские зори», помещениях маневренного фонда. На сегодня размещены , остальные решили вопрос с жильем самостоятельно. Гуманитарную помощь предоставили более 5 тысяч новосибирцев.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной, 39 произошел утром в четверг, 9 февраля. Обрушились два подъезда.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).