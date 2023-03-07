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Взрыв газа в Новосибирске
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Власти опровергли начисление счетов взорвавшемуся дому в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области опровергло информацию о начислении счетов за газ, вывоз мусора и капремонт жильцам дома на Линейной, 39.

Телеграм-канал Mash Siberia написал, что жителям дома на Линейной, 39 пришли счета за газ, вывоз мусора и в фонд модернизации ЖКХ, приложив несколько скринов платежек.

Министерство ЖКХ и энергетики региона заявило, что не имеет подтвержденной информации, что ресурсоснабжающие организации выставили счета за февраль жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Линейной, 39 в Новосибирске.

По версии властей, начисления от «Новосибирскоблгаз» и оператора ТКО могли появиться в платежных системах автоматически — они будут аннулированы в течение 12 часов. Фонд модернизации ЖКХ пересчитал взносы с 13 февраля — даты, когда дом признали авариным и подлежащим сносу.

Отдельным жильцам могли поступить счета по задолженности уплаты взноса за капитальный ремонт.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел утром 9 февраля, были разрушены два подъезда. Погибли 15 человек.

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Сибирь #Новосибирск #Происшествия
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