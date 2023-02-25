Увеличилось число погибших при взрыве газа в Новосибирске

Пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске женщина умерла в реанимации — она стала пятнадцатой жертвой ЧП, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Накануне скорая помощь доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии».
До этого женщина находилась в реабилитационном центре, куда ее перевели из НИИ травматологии и ортопедии после операции. Женщина была доставлена в медучреждение 9 февраля с осложненной позвоночно-спинномозговой травмой.
Известно, что женщина была гражданкой Киргизии, ее муж и дети имеют гражданство России. В доме, где произошел взрыв, они снимали квартиру на первом этаже.
Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.
mosquito__2010Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...
nicollaichООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.
physxНе были б США, не было б проблем.
UynachalnicaНу а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!