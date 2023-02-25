Увеличилось число погибших при взрыве газа в Новосибирске

Пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске женщина умерла в реанимации — она стала пятнадцатой жертвой ЧП, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Накануне скорая помощь доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии».

До этого женщина находилась в реабилитационном центре, куда ее перевели из НИИ травматологии и ортопедии после операции. Женщина была доставлена в медучреждение 9 февраля с осложненной позвоночно-спинномозговой травмой.

Известно, что женщина была гражданкой Киргизии, ее муж и дети имеют гражданство России. В доме, где произошел взрыв, они снимали квартиру на первом этаже.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.