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Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Траур объявлен в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Траурные свечи
Фото: © John Carkeet

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил траур в пятницу, 10 февраля, в связи с гибелью 13 человек при взрыве газа в доме в Новосибирске.

В день траура на всей территории региона приспускают флаги. Отменяются развлекательные передачи и мероприятия. Люди уже несут цветы на место трагедии.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной,39 произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда. Двадцать один человек пострадал в результате обрушения, 12 погибли. Поисковые работы продолжаются.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предметы первой необходимости и другая помощь для пострадавших жителей дома принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа на улице  Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).


Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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