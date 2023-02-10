Траур объявлен в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил траур в пятницу, 10 февраля, в связи с гибелью 13 человек при взрыве газа в доме в Новосибирске.

В день траура на всей территории региона приспускают флаги. Отменяются развлекательные передачи и мероприятия. Люди уже несут цветы на место трагедии.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной,39 произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда. Двадцать один человек пострадал в результате обрушения, 12 погибли. Поисковые работы продолжаются.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предметы первой необходимости и другая помощь для пострадавших жителей дома принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа на улице Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).