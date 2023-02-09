Выросло число погибших при взрыве газа в Новосибирске

Семь человек погибли при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке на улице Линейной — из-под завалов достали тела двух женщин 40 и 80 лет, сообщает Минздрав Новосибирской области.

Девять пострадавших госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении. В настоящее время продолжается разбор завалов, в Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков.

Газ в пятиэтажке по адресу Линейная, 39 взорвался 9 февраля в 7.43 по местному времени (3.43 мск). В результате взрыва обрушились два подъезда, после начался пожар. В двух разрушенных подъездах располагалось не менее 30 квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).