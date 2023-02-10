Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в Новосибирске

Спасатели завершили в пятницу разбор завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Всего пострадали 23 человека, из них погибли 13 человек.

«В 04.18 по московскому времени спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной, 39 произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда. В Новосибирской области объявлен траур.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предметы первой необходимости и другая помощь для пострадавших жителей дома принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа на улице Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).