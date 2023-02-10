НАВЕРХ
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
446 0
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Спасатели завершили в пятницу разбор завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Всего пострадали 23 человека, из них погибли 13 человек.

«В 04.18 по московскому времени спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке на улице Линейной, 39 произошел утром в четверг. Обрушились два подъезда. В Новосибирской области объявлен траур.

Накануне в дом приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», после их работ, проведенных в нескольких квартирах, жители пожаловались на запах газа. Задержаны представители этой компании — женщина и мужчина. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предметы первой необходимости и другая помощь для пострадавших жителей дома принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа на улице Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
Траур объявлен в Новосибирске
Еще четверо погибших извлечены из-под взорвавшегося дома
Количество жертв ЧП в Новосибирске увеличилось до восьми человек
Задержаны «газовики», осматривавшие дом в Новосибирске до взрыва
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

gena415

мокрон забирай к себе всех бандеровцев и зелю тоже и наступит мир на Украине