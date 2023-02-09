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Взрыв газа в Новосибирске
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Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержаны «газовики», осматривавшие дом в Новосибирске до взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Представившиеся сотрудниками газовой службы граждане, осматривавшие дом в Новосибирске за несколько дней до взрыва, задержаны, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — говорится в сообщении.

По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые представились жителям дома сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

В четверг утром из-за утечки бытового газа произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома, погибло семь человек. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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ball-n-wall

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IG_S

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GammiPluh

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