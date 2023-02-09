Количество жертв ЧП в Новосибирске увеличилось до восьми человек, сообщается в телеграм-канале Минздрава Новосибирской области.

«Известно уже о 17 пострадавших: восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны двое жителей Омска — 45-летнаяя женщина и 25-летний мужчина.

Представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома за несколько дней до ЧП.