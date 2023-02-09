Опубликовано видео взорвавшегося дома в Новосибирске

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске выросло до двух — МЧС опубликовало видео с места происшествия.

Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, ранее сообщалось о четырех пострадавших. Под завалами могут находится люди.

Во втором подъезде, где прогремел взрыв, проживали 30 человек, из них семеро — дети.

Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.