Опубликовано видео взорвавшегося дома в Новосибирске

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске выросло до двух — МЧС опубликовало видео с места происшествия.
Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, ранее сообщалось о четырех пострадавших. Под завалами могут находится люди.
Во втором подъезде, где прогремел взрыв, проживали 30 человек, из них семеро — дети.
Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.
c2h5oh76они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
IG_SНу хоть один адекватный человек
AlhazredЯдом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))
mosquito__2010"А нас за что ? " ... Менталитет бандерхохла это конечно конченная субстанция.