Почему взрывается газ в жилых домах

Очередная трагедия, связанная со взрывом газа, произошла в России. В Новосибирске обрушилась часть жилой пятиэтажки. Это уже пятое подобное чрезвычайное происшествие с начала года. Причины подобных ЧП давно известны, но действенных мер по их предотвращению власти не принимают, считают эксперты.

Взрыв газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

Около 42–44 миллионов россиян используют в квартирах и домах газовое оборудование, и все они находятся в группе риска.

В большинстве случаев к подобным трагедиям приводит, с одной стороны, неправильная эксплуатация газового оборудования жителями, с другой — изношенность газовых колонок в старом жилом фонде, сказал «Известиям» председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин.

«Проблема комплексная. Нельзя сказать, что вина за происходящее лежит только на жителях. Хотя они, делая ремонт, не всегда задумываются о правильной работе вентиляционных каналов. А ведь даже замена деревянных окон на пластиковые нарушает воздухообмен в квартире», — считает эксперт.

В 2022 году в России произошло 31 крупное чрезвычайное происшествие, связанное со взрывом газа в жилых домах. Погибли 26 человек. В 2023, не считая новосибирской трагедии, зафиксировано четыре таких ЧП. Они унесли жизни пяти человек.

По словам Митюшина, нельзя винить и проверяющих, поскольку зачастую у них нет доступа в квартиру. «К тому же самих аттестованных специалистов не хватает. К сожалению, сейчас нет независимого контроля за качеством одоризации, то есть придания газу специфического запаха. А если нет запаха, человек не поймет, что в квартире произошла утечка», — отметил эксперт.

Причиной гибели людей в результате взрыва газа зачастую становится обрушение перекрытий, уточнил доктор технических наук профессор Александр Комаров.

«В момент детонации самое слабое звено разрушается. К сожалению, зачастую первыми не выдерживают стены. Именно из-за обрушений конструкций чаще гибнут люди, а не из-за самого хлопка или возгорания», — пояснил эксперт.

И происходит это, добавил Комаров, в том числе из-за популярности стеклопакетов. Если в окнах старых конструкций стекло разлеталось, то пластиковые окна прочнее и сдерживают взрывную волну, которая в результате разрушает стены и даже перекрытия.

Что делать

«После каждой серии взрывов у нас собираются представители различных органов власти и думают, что же делать... При этом на протяжении многих лет никаких реальных мер, которые действительно могли бы предотвратить ситуацию, не делается», — приводит портал «Москва Онлайн» слова зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

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По ее мнению, самый рациональный путь решения проблемы — повсеместное внедрение оборудования мониторинга утечек газа.

«Реальный способ — установка газоанализаторов с функцией отключения газа в случае утечки. Они производятся в России, стоят от 2 до 4 тысяч: это не дороже, чем стоимость приборов учета воды», — подчеркнула депутат.

Эффективным методом предотвращения ЧП стало бы строительство взрывоустойчивых домов, считает Комаров. Если бы стены выдерживали давление газа, все происшествие сводилось бы к хлопку, от которого вылетали бы окна, а люди спасались.

Есть и более радикальное мнение. Митюшин полагает, что единственный вариант избежать подобных трагедий — отказ от использования газового оборудования в многоэтажном жилом фонде.