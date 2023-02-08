Утвержден размер пошлин за выдачу документов на оружие

Госдума утвердила размер пошлин за выдачу и переоформление документов на оружие в 2023 году. Законопроект вступит в силу 15 июля 2023 года.

Теперь за выдачу или переоформление разрешительных документов в сфере оборота оружия полагается заплатить пошлину в размере 500 и 250 рублей соответственно. В такой же пропорции придется заплатить пошлину за разрешения на транспортирование и перевозку оружия или патронов, а также экспонирование или коллекционирование.

Законом также предусмотрена возможность для граждан РФ, которые не хотят по тем или иным причинам приобретать огнестрельное оружие в собственность, получения нового специального разрешения, предоставляющего право на получение охотничьего оружия в аренду — разрешения на его ношение и использование.

Также предусмотрен новый вид разрешительного документа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере охотничьего хозяйства иностранным гражданам и намеревающихся передать таким лицам оружие в аренду — разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия.