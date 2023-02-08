Запад, все глубже втягиваясь в военный конфликт на Украине, который невозможно выиграть, подталкивает мир к очень опасной черте, предупредил известный индийский публицист Панкадж Мишра.

«Несмотря на жесткие экономические санкции и даже неудачи на поле боя, Россия, похоже, не собирается вести переговоры о прекращении конфлитка. Она отреагировала мобилизацией и нанесением ударов по гражданской инфраструктуре Украины», — пишет Мишра в своей статье, опубликованной в Bloomberg.

Публицист уверен, что президент России Владимир Путин, скорее всего, пойдет на дальнейшую и более жесткую эскалацию в ответ на решение Запада направить на Украину боевые танки.

При этом незападный мир, не разделяет мнение об абсолютной вине Москвы. «В Индии, формальной союзнице Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов обвиняют НАТО или США, чем Россию, в войне на Украине», — пояснил Мишра.

Он также обратил внимание на растущий разрыв между впавшей в раж западной элитой и обычными гражданами, которые мало понимают, зачем им нужна вся эта военная истерия. Люди не забыли еще провальные кампании в Афганистане и Ираке.

«Есть серьезная причина для беспокойства, когда многие представители западной элиты, остававшиеся безнаказанными за свои катастрофические промахи, снова поддерживают военную интервенцию, на этот раз против страны, обладающей ядерным оружием», — заключил Мишра.