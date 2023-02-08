Германия не смогла назвать число передаваемых Украине танков

Вице-канцлер ФРГ заявил, что Украина должна получить основные боевые танки Leopard 1 в первом квартале этого года, но пока не известно сколько.

Кабмин Германии одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Машины будут переданы из запасов промышленности. «Заявленное количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько», — цитирует ТАСС Хабека.

На вопрос, следовало ли раньше принять решение об отправке танков Киеву, принятое после месяца усиливающегося давления на Берлин, глава Минэкономики Германии выразил надежду на то, что «оно было принято как раз в нужное время».

Как стало известно, первые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину этим летом, но большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Украина получит также более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран. К лету Киеву должно быть передано от 20 до 25 танков, а к концу года — до 80.

Правительство Германии 25 января подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Срок поставки этих машин неизвестен.