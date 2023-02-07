Минобороны улучшит форму для военных по опыту СВО

Минобороны разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в СВО. Будет улучшено качество тканей и утеплителей.

Минобороны подтвердило РБК разработку образцов «формы нового поколения». При работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».

Внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.

В состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения», — сказал представитель Минобороны.

Поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.