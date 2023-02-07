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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны улучшит форму для военных по опыту СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в СВО. Будет улучшено качество тканей и утеплителей.

Минобороны подтвердило РБК разработку образцов «формы нового поколения». При работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».

Внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.

В состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения», — сказал представитель Минобороны.

Поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может