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Криминалист рассказал, какие улики остаются на месте преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Лента в криминалистической лаборатории Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Несмотря на популяризацию криминалистической науки в современном мире через множество фильмов, сериалов, книг, в реальности преступники попадаются на тех же уликах, что и много лет назад, сообщил старший эксперт-криминалист Москвы Игорь Еникеев.

«Как это ни удивительно, на месте преступления традиционно остаются следы пальцев рук. При этом методы выявления, которые использовались 50 лет назад, актуальны и сегодня», — цитирует «Научная Россия» Еникеева.

На месте криминалист собирает все улики, а дальше работают эксперты. А экспертиз в современности насчитывается более сотни: генетическая, почерковедческая, минералогическая, биологическая, баллистическая, судебно-медицинская экспертизы, техническое исследование документов, холодного оружия и прочие.

Поэтому ускользнуть от современной криминалистки, оставив следы, почти невозможно. А порой случаются курьезы, когда преступник выдает себя, оставив на месте преступления... документы. «Однажды я нашел в квартире, где была совершена кража, паспорт преступника», — поделился опытом эксперт.

Он объяснил, что идеального преступления не бывает. Преступника всегда что-то выдает. Даже обычная болтливость или гордыня и желание прославиться.

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