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Экономический гуру предсказал закат доллара в течение 10 лет

Источник:
Financial Times
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Американский экономист Нуриэль Рубини
Американский экономист Нуриэль Рубини
Фото: World Economic Forum / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Глобальное противостояние США с Китаем и Россией неизбежно отразится на роли доллара в качестве мировой резервной валюты, заявил прославленный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

Нынешняя мировая валютная система несет угрозу странам с развивающимся рынком. На нее негативно воздействуют внутренние американские факторы, в частности инфляция, написал экономист в своей статье, опубликованной в Financial Times.

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Рубини обратил внимание на то, что Китай договорился Саудовской Аравией о торговле нефтью в юанях, и в декабре 2022 года прошла первая транзакция в китайской валюте. 

«Относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение десятилетия», — считает он.

По мнению экономиста, по позициям доллара ударит растущее соперничество между Западом с одной стороны и Китаем, Россией, Ираном и КНДР — с другой. К дедоларизации мир также подтолкнет появление цифровых валют, отметил Рубини.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.