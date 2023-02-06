Экономический гуру предсказал закат доллара в течение 10 лет

Глобальное противостояние США с Китаем и Россией неизбежно отразится на роли доллара в качестве мировой резервной валюты, заявил прославленный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

Нынешняя мировая валютная система несет угрозу странам с развивающимся рынком. На нее негативно воздействуют внутренние американские факторы, в частности инфляция, написал экономист в своей статье, опубликованной в Financial Times.

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Рубини обратил внимание на то, что Китай договорился Саудовской Аравией о торговле нефтью в юанях, и в декабре 2022 года прошла первая транзакция в китайской валюте.

«Относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение десятилетия», — считает он.

По мнению экономиста, по позициям доллара ударит растущее соперничество между Западом с одной стороны и Китаем, Россией, Ираном и КНДР — с другой. К дедоларизации мир также подтолкнет появление цифровых валют, отметил Рубини.