Арестович заявил о скорых «неприятностях» для ВСУ в Донбассе

Российская армия в ближайшие два месяца может взять под контроль всю территорию ДНР, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — цитирует РБК Арестовича.

Минобороны России накануне сообщило, что на донецком направлении в ходе наступления российскими войсками были заняты более выгодные позиции.

Арестович 21 января заявил, что Украине вряд ли удастся одержать победу над Россией — Киев упустил свой шанс.