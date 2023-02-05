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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Арестович заявил о скорых «неприятностях» для ВСУ в Донбассе

Источник:
РБК
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Российская армия в ближайшие два месяца может взять под контроль всю территорию ДНР, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — цитирует РБК Арестовича.

Минобороны России накануне сообщило, что на донецком направлении в ходе наступления российскими войсками были заняты более выгодные позиции.

Арестович 21 января заявил, что Украине вряд ли удастся одержать победу над Россией — Киев упустил свой шанс.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия
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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.

Alhazred

Ну это лично твое мнение. Многое спустили-не спорю. Но сейчас многим получше чем при Союзе, да и гораздо...