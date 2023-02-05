Врач рассказала о лучшем времени для занятия спортом

Оптимальное время для занятий спортом зависит от особенностей организма, но следует учитывать и рекомендации специалистов. Врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина посоветовала, как подобрать график тренировок.

Для большинства оптимальным временем тренировки будет промежуток между 15.00 и 19.00. По ее словам, у людей пик активности, как правило, приходится на время около пяти часов вечера, сказала Сорокина в интервью «АиФ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как и зачем делать утреннюю зарядку?

Но нужно учитывать, что суточный ритм — характеристика индивидуальная, и может отличаться. Если, кто-то, например, допоздна работает и по вечерам не остается сил — можно заниматься утром. Для «сов» с их циркадными ритмами может подойти тренировка поздним вечером.

Циркадные ритмы — это биологические часы. В соответствии с ним организм контролирует биохимический состав крови, вырабатывает гормоны, регулирует кровяное давление и температуру тела.