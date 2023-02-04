Невостребованные квартиры военных передадут льготникам

Льготники с 4 февраля смогут получать невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных.

В силу вступил соответствующий федеральный закон №490 от 05.12.2022. До принятия закона квартира, предназначенная для военных, могла остаться невостребованной — например, из-за смерти собственника или в связи с переездом.

При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам было невозможно из-за отсутствия законодательного регулирования.

Теперь такую жилплощадь будут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, семьям с детьми-инвалидами.