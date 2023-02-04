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Невостребованные квартиры военных передадут льготникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Льготники с 4 февраля смогут получать невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных.

В силу вступил соответствующий федеральный закон №490 от 05.12.2022. До принятия закона квартира, предназначенная для военных, могла остаться невостребованной — например, из-за смерти собственника или в связи с переездом.

При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам было невозможно из-за отсутствия законодательного регулирования.

Теперь такую жилплощадь будут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, семьям с детьми-инвалидами.

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Alhazred

А ваше мнение кому интересно то?)))

Disobedient

такая абсолютная и не полезная дура." Медведев Д.А.Вот только сейчас с прививками и нужно хобот свой...

mosquito__2010

Он вообще много чего говорил. Но в итоге Бахмут падёт, как и Соледар, и вскоре встанет в строй наш родной...

pepelmetal

Вот и не высовывайся, половина он