Бесплатное приложение поможет зафиксировать НЛО

Компания Enigma Labs представила бесплатное приложение Enigma, которое упростит фиксацию НЛО «охотникам» за различными аномалиями.

Программа под названием «Хочу верить» позволяет делать фото и записывать видео, создавать и редактировать заметки, а также структурировать записи. В заметке можно указать место и время наблюдения, форму объекта, длительность наблюдения.

При этом приложение автоматически проверят, нет ли на снимках следов обработки. Оно также подсказывает, насколько далеко наблюдатель от аэродромов, космодромов или других мест, где могут находиться обычные летательные аппараты.

После этого записи присваивается уровень достоверности. Если проверка пройдена успешно, фотография или видео попадают в общую базу наблюдений, доступную другим пользователям. Разработчики утверждают, что на сегодня в базе Enigma уже более 300 отчетов.