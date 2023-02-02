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На грани науки

Бесплатное приложение поможет зафиксировать НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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НЛО
НЛО
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания Enigma Labs представила бесплатное приложение Enigma, которое упростит фиксацию НЛО «охотникам» за различными аномалиями.

Программа под названием «Хочу верить» позволяет делать фото и записывать видео, создавать и редактировать заметки, а также структурировать записи. В заметке можно указать место и время наблюдения, форму объекта, длительность наблюдения.

При этом приложение автоматически проверят, нет ли на снимках следов обработки. Оно также подсказывает, насколько далеко наблюдатель от аэродромов, космодромов или других мест, где могут находиться обычные летательные аппараты.

После этого записи присваивается уровень достоверности. Если проверка пройдена успешно, фотография или видео попадают в общую базу наблюдений, доступную другим пользователям. Разработчики утверждают, что на сегодня в базе Enigma уже более 300 отчетов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

А древесина это не ресурс ? Логичная логика. По поводу тёплого туалета я те по секрету скажу - пока ты...

10Granit10

бабка тебе на кладбище прочерки лет 10 уже как ставят окстись больная какие тебе ресурсы , говна можем...

nicollaich

Тяжело быть бывшим. Ты тупо нафиг никому не интересен. Вот их и пучит, бывших. От мыслей.

pepelmetal

А в итоге снова поделят польшку