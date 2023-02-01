Две трети американцев выступили против нового срока Байдена

Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что президент США Джо Байден пойдет на второй срок. Не в восторге они и от возможно участия в президентских выборах Дональда Трампа, свидетельствует опрос телеканала NBC News.

«Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова станут баллотироваться на пост президента», — сообщает телеканал.

Более половины избирателей (52%) избирателей чувствуют себя «очень некомфортно» в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявили о «некоторых сомнениях».

Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях 19% говорят, приводит сообщение телеканала.

По данным опроса, 34% избирателей при этом с энтузиазмом отнесутся к участию в выборах Байдена, и 32% - Трампа.

Трамп ранее анонсировал свое участие в кампании 2024 года, Байден говорил, что намерен выдвигаться, но пока не объявил об этом официально.