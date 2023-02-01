Премьер Венгрии усомнился в будущем Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины, как суверенного государства, и призвал к прекращению огня.

Киев неизбежно проиграет, поскольку время работает на Москву, приводит газета Politico заявление Орбана. По его словам, Украина сейчас «ничейная земля» — она «превратилась в Афганистан».

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня, и начались переговоры», — сказал Орбан.

Politico пишет, что «пока украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Киеву», Орбан открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины.

Издание отмечает, что венгерское правительство разместило на улицах рекламные щиты против антироссийских санкций.