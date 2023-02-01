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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Венгрии усомнился в будущем Украины

Источник:
Politico
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины, как суверенного государства, и призвал к прекращению огня.

Киев неизбежно проиграет, поскольку время работает на Москву, приводит газета Politico заявление Орбана. По его словам, Украина сейчас «ничейная земля» — она «превратилась в Афганистан».

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня, и начались переговоры», — сказал Орбан.

Politico пишет, что «пока украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Киеву», Орбан открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины.

Издание отмечает, что венгерское правительство разместило на улицах рекламные щиты против антироссийских санкций.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...