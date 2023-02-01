Премьер Венгрии усомнился в будущем Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины, как суверенного государства, и призвал к прекращению огня.
Киев неизбежно проиграет, поскольку время работает на Москву, приводит газета Politico заявление Орбана. По его словам, Украина сейчас «ничейная земля» — она «превратилась в Афганистан».
«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня, и начались переговоры», — сказал Орбан.
Politico пишет, что «пока украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Киеву», Орбан открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины.
Издание отмечает, что венгерское правительство разместило на улицах рекламные щиты против антироссийских санкций.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...