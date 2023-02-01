Раскрыта причина любви к сыру

Аминокислота фенилэтиламин, входящая в состав сыра, вызывает эфйорию и состояние влюбленности, сообщила врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко.

«Почему же многие так любят сыр? Оказалось, сыр содержит аминокислоту под названием фенилэтиламин (PEA) – нейромедиатор, который отвечает за влюбленность. Это химическое соединение способно вызывать эйфорию. Подобная аминокислота, кстати, также содержится в шоколаде и сосисках», – отметила Стеценко на сайте «Здоровое питание».

Сыр содержит больше белка, чем мясо — 20-25%, а он строит мышцы и поддерживает иммунитет.

При этом сыры достаточно жирные. Надо съедать около 30–50 граммов сыра в день. Если нужно ограничивать жир в рационе, то рекомендуется сыр не больше 30% жирности.