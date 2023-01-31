Apple готовит складной iPad

Аналитик цепочки поставок Минг-Чи Куо заявил, что Apple работает над созданием складного iPad. Он получит подставку из углеродного волокна от китайской компании Anjie Technology.

«Я уверен в том, что складной iPad появится в 2024 году, и ожидаю, что эта новая модель увеличит поставки и улучшит ассортимент продукции», — написал Куо в Twitter.

Подробностей, кроме данных об изготовителе подставки и ее материале нет. Куо поделился информацией о том, что вместе со складным iPad будет выпущен iPad mini. Он ожидает снижение поставок текущих моделей планшетов Apple к концу года, но предсказывает рост после анонса новых устройств.

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Предсказание Куо отчасти совпадает с другими экспертами и инсайдерами. Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что в течение десяти лет Apple представит складной iPad. А отраслевой аналитик Росс Янг в феврале 2022 года заявил, что компания работает над гибридом планшета и ноутбука.