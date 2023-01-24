Apple обновила iOS 16 и добавила новые функции

Apple выпустила третье крупное обновление iOS 16.3. Оно доступно для загрузки на всех поддерживаемых устройствах и добавляет функцию физической двухфакторной аутентификации, изменение экстренного вызова и исправляет популярные ошибки.

Главным нововведением стала физическая двухфакторная аутентификация. Она позволяет подтвердить вход в Apple ID не только с помощью кода электронной почты или СМС, но и при помощи других устройств на аккаунте.

Например, при входе в аккаунт на новом iPad пользователь может подтвердить свою личность, разблокировав iPhone, где авторизация уже выполнена. Это ускоряет и упрощает привязку устройств к учетной записи Apple ID.

В новой прошивке изменен способ вызова экстренных служб функцией Emergency SOS. Раньше для ее активации нужно было зажать одновременно кнопки включения и громкости, что иногда приводило к ложным срабатываниям. В iOS 16.3 клавиши нужно не только зажать, но и отпустить через заданный промежуток времени.

Прошивка исправила и популярные ошибки. Например, появление поперечных полос при пробуждении iPhone 14 Pro Max, неправильное распознание Siri музыкальных запросов и превращение обоев экрана блокировки в черный фон.