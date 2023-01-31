МВФ спрогнозировал России скорый экономический рост

Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года — отечественную экономику ждет умеренно позитивный рост

Прогнозировавшего экономического спада на 3,4% в 2022 году в России не случилось, теперь его оценили в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году», приводит ТАСС прогноз МВФ.

По расчетам фонда, 2023 году экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года. В 2024 году экономика страны вырастет на 2,1% — это на 0,6% лучше октябрьского прогноза.

Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году, это на 0,1% хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9%, что на 0,2% лучше октябрьского прогноза.

Ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на один процент — на 0,2% ниже октябрьских оценок. В 2023 году американская экономика США вырастет на 1,4%, что на 0,4% выше октябрьского прогноза.