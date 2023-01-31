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МВФ спрогнозировал России скорый экономический рост

Источник:
ТАСС
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Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года — отечественную экономику ждет умеренно позитивный рост

Прогнозировавшего экономического спада на 3,4% в 2022 году в России не случилось, теперь его оценили в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году», приводит ТАСС прогноз МВФ.

По расчетам фонда, 2023 году экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года. В 2024 году экономика страны вырастет на 2,1% — это на 0,6% лучше октябрьского прогноза.

Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году, это на 0,1% хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9%, что на 0,2% лучше октябрьского прогноза.

Ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на один процент — на 0,2% ниже октябрьских оценок. В 2023 году американская экономика США вырастет на 1,4%, что на 0,4% выше октябрьского прогноза.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий