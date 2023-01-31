Как защитить недвижимость с помощью «Госуслуг»

Мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, используя поддельную доверенность. Теперь сервис «Госуслуг» может защитить собственника от подобных ситуаций.

Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, можно в «Госуслугах».

Чтобы воспользоваться услугой, будет нужен сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Его можно получить в мобильном приложении «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения такой подписи потребуется загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем. Подпись оформляется бесплатно прямо в приложении сервиса.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.