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Обнаружено новое предсказание Жириновского

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал дальнейшее развитие конфликта на Украине — пользователи нашли соответствующую цитату политика.

Политик в 2019 году заявил на политическом ток-шоу, что Украина прекратит свое существование к 2024 году, а конфликты на Ближнем Востоке заставят западные страны забыть о поддержке Киева.

«В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело может зайти до Третьей мировой войны», — сказал Жириновский.

В качестве следующей после Украины «горячей точки» политик назвал Иран. В ночь на 29 января Израиль нанесен мощные удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде.

Жириновский часто делал неожиданные прогнозы, некоторые из которых сбылись с пугающей точностью. В частности, он спрогнозировал возвращение Крыма в состав России, спецоперацию на Украине и роль Донбасса в будущем конфликте.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?