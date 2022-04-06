Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой болезни, ему было 75 лет. После кончины его коллеги отметили, что тот «многое предвидел». Действительно, Жириновский часто делал неожиданные прогнозы, некоторые из которых сбылись с пугающей точностью.

«Для России Владимир Вольфович был пророком, практически, ясновидцем. Он был убежден, что Россия – великая и могучая держава, с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как к победе. И всё будет так, как он нам завещал! Мы не сомневаемся», — говорится в некрологе однопартийцев.

На сегодня опубликовано более 500 книг под авторством Жириновского. Так, цикл с названием «Политическая классика» насчитывает более ста томов. Не исключено, что внимательных читателей ждут находки новых предсказаний политика, еще не известных широкой публике.

Вхождение Крыма в состав России

Владимир Жириновский неоднократно говорил, что Восточная Украина и Крым станут российскими регионами. «Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это российские земли», — сказал политик в 1991 году.

В 2010 году глава ЛДПР уточнил, что в течение пяти лет Крым станет российским. Предсказание Жириновского вновь сбылось — в марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного референдума.

Конфликт из-за Донбасса

Во время выступления на Украине 14 лет назад Жириновский советовал официальному Киеву иметь дружеские отношения с Россией и оставаться нейтральной страной. В ином случае Москва может нанести «превентивный удар».

«Если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, — мы защитим эти города. У России есть концепция национальной безопасности», — сказал он.

Убийство Немцова

Лидер ЛДПР в феврале 2013 года напророчил убийство оппозиционера Бориса Немцова. «Немцов — это Троцкий сегодня. Он ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда!», — сказал он.

27 февраля 2015 года Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре столицы, в него попали четыре пули. Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве пяти уроженцам Кавказа.

Избрание Барака Обамы

В 2004 году на одной из пресс-конференций Жириновский предсказал, что будущим президентом США будет афроамериканец: «Ваши будущие президенты — негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист».

Малоизвестный за пределами США на момент пророчества Барак Обама неожиданно для многих политологов победил на выборах главы государства в 2009 году и стал первым в истории чернокожим президентом для американцев.

Беспорядки в Казахстане

Жириновский в июле 2021 года заявил, что обстановка в среднеазиатском регионе неспокойная: «Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии. Я бы советовал — я сам оттуда, мои земляки — не надо ждать, когда будет большое обострение, и, возможно, даже какие-то столкновения — переезжайте в Россию».

2 января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты резкого повышения цен на сжиженный газ, вскоре власти потеряли контроль над крупными городами страны. Восстановить порядок удалось только 7 января, после ввода миротворческих сил ОДКБ.

Сроки спецоперации на Украине

В декабре 2021 года в ходе выступления в Госдуме Жириновский рассказал, что противостояние России и Запада может затронуть Украину. По его словам, если ситуация на Донбассе не будет урегулирована, Москве придется действовать по другой программе. И даже назвал дату — 22 февраля 2022 года. В итоге он ошибся только на два дня.

«Это вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной и все должны заткнуться, иначе они нам заткнут рот», — уточнил политик.

Предсказал свои похороны

В 2014 году Владимир Жириновский описал, как пройдут его похороны. Выступая на радио «Говорит Москва», лидер ЛДПР сказал, что прощание состоится в Колонном зале Дома Союзов — в этом здании традиционно проходят траурные церемонии после кончины советских и российских руководителей.

По словам Жириновского, попрощаться с ним приедут «тысячи и тысячи людей» со всей страны. Сегодня стало известно, что церемония прощания с политиком пройдет именно в Колонном зале Дома Союзов.