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«Аэрофлот» к 2030 году запланировал получить 339 российских лайнеров

Источник:
Sibnet.ru
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Российский среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21
Российский среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21
Фото: © Корпорация «Иркут»

Группа «Аэрофлот» до 2030 года может лишиться половины нынешнего авиапарка, но его собираются пополнить 339 лайнерами российского производства, сообщил группы компании Сергей Александровский.

Из-за возможных проблем с облуживанием «Аэрофлот» до конца десятилетия может списать около 188 самолетов из 349 бортов, которые составляют нынешний парк группы, цитируют «Известия» Александровского.

Но, по его словам, вместе с тем к 2030 году компания ожидает массовую партию лайнеров производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В результате ее общий парк даже увеличится — на 43%. «По нашему консервативному прогнозу, численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов», — отметил гендиректор.

Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники, добавил Александровский.

Сейчас «Аэрофлот» прорабатывает варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга. Санкции Евросоюза предписывают остановить такие контракты с российскими авиакомпаниями и вернуть самолеты их собственникам.

Но у «Аэрофлота» есть понимание, как можно их выкупить в собственность компании, отметил Александровский, не вдаваясь в подробности.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?