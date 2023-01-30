Группа «Аэрофлот» до 2030 года может лишиться половины нынешнего авиапарка, но его собираются пополнить 339 лайнерами российского производства, сообщил группы компании Сергей Александровский.

Из-за возможных проблем с облуживанием «Аэрофлот» до конца десятилетия может списать около 188 самолетов из 349 бортов, которые составляют нынешний парк группы, цитируют «Известия» Александровского.

Но, по его словам, вместе с тем к 2030 году компания ожидает массовую партию лайнеров производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В результате ее общий парк даже увеличится — на 43%. «По нашему консервативному прогнозу, численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов», — отметил гендиректор.

Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники, добавил Александровский.

Сейчас «Аэрофлот» прорабатывает варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга. Санкции Евросоюза предписывают остановить такие контракты с российскими авиакомпаниями и вернуть самолеты их собственникам.

Но у «Аэрофлота» есть понимание, как можно их выкупить в собственность компании, отметил Александровский, не вдаваясь в подробности.