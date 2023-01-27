Зеленский оценил поставки Abrams словами «слишком поздно»

Прибытие американских танков Abrams на Украину к августу — слишком поздний срок, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Количество танков и сроки доставки имеют решающее и решающее значение по сравнению с принятым решением. Мы согласовали случаи отправки нам оружия, но до сих пор его не получили»,— сказал Зеленский в интервью Sky News.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что поставка танков Abrams Киеву займет «много месяцев».

Танки Abrams собираются только на одном заводе в США, при этом его производственная мощность — 12 танков в месяц. Сейчас предприятие занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши.

Также о готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Германия, Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. В частности, Берлин может отправить Киеву 14 танков Leopard 2 в конце марта.