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Зеленский оценил поставки Abrams словами «слишком поздно»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Прибытие американских танков Abrams на Украину к августу — слишком поздний срок, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Количество танков и сроки доставки имеют решающее и решающее значение по сравнению с принятым решением. Мы согласовали случаи отправки нам оружия, но до сих пор его не получили»,— сказал Зеленский в интервью Sky News.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что поставка танков Abrams Киеву займет «много месяцев».

Танки Abrams собираются только на одном заводе в США, при этом его производственная мощность — 12 танков в месяц. Сейчас предприятие занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши.

Также о готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Германия, Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. В частности, Берлин может отправить Киеву 14 танков Leopard 2 в конце марта.

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Политика #Мир #Оружие
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