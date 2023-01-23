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Певица Монеточка признала себя иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети певицы Монеточки

Минюст России внес певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) в реестр иностранных агентов 20 января, артистка в соцсетях пошутила на эту тему.

«Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине», — говорится в документе министерства.

После попадания в реестр иноагентов Монеточка опубликовала в соцсети черно-белую фотографию себя с ребенком и оставила ироничную запись.

«Настоящий материал/информация произведен, распространен и/или направлен иностранным агентом Гырдымовой Елизаветой Андреевной, содержащейся в реестре иностранных агентов», — говорится в публикации.

Также в Сети появилась цитата Монеточки о том, что она поставила поклонников перед выбором: либо она, либо Владимир Путин. Якобы певица вернется в Россию только тогда, когда россияне «арестуют президента».

Монеточка опровергла эту информацию, назвав цитату фейком. «Я устала бороться с этим фейком. Он повсюду, а самой цитаты этой нигде я не публиковала и не понимаю вообще, откуда ее взяли», — написала певица в соцсети.

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