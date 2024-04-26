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Блогер Косенко снова опубликовал провокационное фото с малышом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко, который оскандалился после видео, где бросает маленького ребенка в сугроб, снова опубликовал провакационный контент.

На этот раз Косенко показал на фото, как держит своего малыша над морем, будто хочет его туда бросить.

«Пап, может не надо? (хохочущий смайл)» — подписал фотографию блогер.

Подписчики Косенко тут же начали критиковать молодого папу и предупредили, что ему пора готовить водолазку для извинений (сложился стереотип, что именно в такой одежде публично приносят прощения артисты, совершившие неуместный поступок).

Как Косенко извинялся за малыша в сугробе

Сергей Косенко в новогодние праздники попал в центр скандала: он опубликовал видео, где бросает своего трехмесячного ребенка в сугроб. Это вызвало волну негатива у общественников. Блогеру пришлось публично просить прощения и признать, что подобный контент и поступок — неуместны.

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