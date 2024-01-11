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«Отцовство впервые»: блогер покаялся за брошенного в сугроб ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Сергей Косенко сначала выложил в Сеть, как кидает младенца в сугроб, затем удалил ролик и сказал, что это была кукла. Когда инцидентом заинтересовался Следственный комитет, блогеру пришлось публично раскаяться.

Что произошло?

Блогер Сергей Косенко занимается наставничеством, курсами по съемке вирусных роликов и рекламными подкастами. Сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Его жена Александра Белякова тоже блогер. Мальчик Лео у пары родился 13 ноября 2023 года.

Фото: © Sergey_kosenko

7 января Косенко опубликовал видео из Куршавеля, где подбрасывает двухмесячного малыша, который падает и проваливается в пушистый сугроб. Ролик вызвал негативную реакцию в Сети, общественность забеспокоилась за состояние малыша.

«Врач осмотрел ребенка блогера Косенко, малыш в порядке, он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб», — передает слова адвоката семьи Косенко телеграм-канал Shot.

Громкие последствия

Депутат Госдумы Нина Останина после увиденного в Сети заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на Косенко.

Далее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Косенко по поводу совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.

«Следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам», — сообщили в СК.

Публичное раскаяние

«Отцовство для меня впервые, а блогерство очень долго», — сказал Косенко, оправдываясь за неуместный контент с ребенком.

Блогер заявил, что на видео ненастоящий ребенок. Он бросал в сугроб куклу, а затем с помощью монтажа было наложено лицо ребенка.

Косенко постарался объяснить подписчикам, что даже видео с куклой — неверный поступок, что никакие подобные видео он снимать больше не будет, и понимает, что напугал родителей, подал дурной пример аудитории.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения. Всем спасибо за внимание! Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо», — заключил Косенко.

Новый антигерой

Обсуждение поступка Сергея Косенко заняло в Сети главное место, заменив скандалс «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

В Сети появились шутки на тему преемственности блогеров в черном пиаре. Пользователи создали скрин переписки Ивлеевой и Косенко, где первая благодарит второго.

Кроме того, в Сети вспомнили трагическую историю блогера Екатерины Диденко, у которой на вечеринке с использованием сухого льда погиб муж и еще двое человек.

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