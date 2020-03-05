Почему некоторые блогеры похожи на моральных уродов

Смерть мужа и друзей «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко стала самой обсуждаемой в сосетях темой последних дней. Но комментируют не столько обстоятельства гибели, сколько поведение вдовы — по мнению большинства интернет-пользователей, поступки и высказывания блогерши противоречат любым нормам морали...

Диденко, которая охотно участвует в ТВ-шоу и публикует посты с деталями трагедии, даже попросила прекратить ее травлю. Но это подписчики снова расценили как пиар-ход. И, по мнению психотерапевта, были правы — люди, готовые умереть ради чужого внимания, были всегда, просто блогерство сделало их известными и превратило такое поведение в способ заработка, что, в свою очередь, стало дополнительным стимулом.

Трагедия произошла 28 февраля на вечеринке, устроенной в сауне по случаю дня рождения Екатерины Диденко. Для именинницы приготовили сюрприз — красивый эффект дымки в бассейне, созданный с помощью сухого льда. Муж блогерши и двое гостей погибли именно из-за этого шоу — они прыгнули в бассейн, когда происходила активная химическая реакция и концентрация углекислого газа над водой была чрезвычайно высокой.

Что случилось в сауне: факты и подробности

По данным следствия, двое погибли сразу: потеряли сознание, ушли под воду и захлебнулись. Муж Диденко умер позже в больнице, о чем его жена-блогер… тут же рассказала подписчикам в Instagram.

Пост вызвал массу критики. Некоторые сочувствовали, но большинство указывали на недопустимость и неискренность поведения вдовы. Дальше — больше. Диденко выложила в Сеть фотографию матери Валентина, убитую горем. Через три дня после смерти мужа пошла на передачу «Прямой эфир» к Андрею Малахову, а после в соцсети поблагодарила мужа за то, что умер не в ее день рождения.

«На миру и смерть красна»

Подобное поведение присуще людям, для которых социальная вовлеченность и оценка окружающих имеют большое значение и они готовы совершать любые демонстративные действия, лишь бы быть в центре внимания.

«"На миру и смерть красна". Этот социальный феномен был известен еще нашим прадедам и прабабкам не одну сотню лет. Предполагаю, что и не одну тысячу. И часть людей действительно нуждаются на протяжении всей своей жизни, чтобы кто-то постоянно оказывал им внимание, чтобы они находились в его центре», — прокомментировал заведующий психотерапевтическим отделение клиники «Инсайт» Игорь Лях.

В самом социальном феномене блогерства нет ничего нового. Просто, привлечение внимания к собственной персоне до появления социальных сетей не было массовым. Живя в глубокой деревне было трудно обратить на себя внимание всего человечества. А теперь это возможно.

Интернет меняет нормы

«К тому же сейчас выяснилось, что на этом можно зарабатывать. Хотя к этому пришли еще в конце прошлого века, с появлением интернета. Но тогда это делалось в основном через сайты, когда в интернете с помощью популярности начали делаться большие деньги», — говорит психотерапевт.

Люди, которые раньше скрывали интимные моменты своей жизни, стали выкладывать их на всеобщее обозрение. Блогерство стало явлением огромной силы и мощи, и сделало ранее недопустимые в обществе поступки нормой.

«Такая жизнь напоказ, наружу, вплоть до какого-то внутриутробного процесса, то, что раньше считалось некой девиацией социального поведения, становится нормой. Потому что интернет позволяет объединяться людям с определенным социальным интересом. И когда они объединяются, у них возникает иллюзия безопасности, власти и влияния над другими», — поясняет эксперт.

Социально неустойчивые хейтеры

Коллега Диденко по цеху, известный блогер Лена Миро заявила, что все пользователи соцсетей осудили поведение «аптечного ревизорро». А те, кто ее поддерживал... «Были, конечно, моральные уроды, которые защищали блогера, но в основном люди признали, что ее поведение — дно», — написала Миро.

Но, несмотря на все рассуждения и осуждения, количество подписчиков Диденко растет с огромной скоростью. Пользователи посчитали, что только за первые сутки на нее подписалось более 200 тысяч человек.

И этот парадокс хорошо известен специалистам: жизнью нелюбимого, презираемого или неприятного человека начинают активно интересоваться и в тоже время в чем-то обвинять, нападать на него.

«При утрате (смерти) мы всегда сплачиваемся и именно поэтому растет число подписчиков, то есть возникает эффект сплочения и вовлеченности в горевание. А второй феномен — это феномен гнева, он выражается в адрес того, кто к этому причастен», — говорит Лях.

Часто при парадоксах подобного рода хейтерами становятся социально неустойчивые люди. Они пишут резкие, язвительные и обвиняющие комментарии, троллят объект своей ненависти. А у социально устойчивых людей, способных справиться с гневом, просто повышается интерес к происходящему, они вовлекаются в ситуацию и подписываются на нужный аккаунт.