Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне

Празднование дня рождения московского блогера Екатерины Диденко в сауне должно было завершиться эффектными фото и видео в густом белом дыму, но в итоге — три смерти. История вызвала огромный резонанс, обросла догадками, версиями и объяснениями. Что произошло на самом деле, был ли шанс избежать трагедии и кто ответит за смертельную вечеринку?

Что случилось в сауне?

28 февраля инстаграмный блогер @didenko.katerina отмечала свой 29-й день рождения в московском банном комплексе «Девятый вал». На вечеринке, по данным СК СК РФ по городу Москве, веселились 18 человек.

В какой-то момент муж именинницы высыпал в бассейн сухой лед, когда над водой поднялись белые клубы, туда начали прыгать люди. Над водой образовалось скопление углекислого газа, несколько человек надышались им.

«Когда ребята начали выпрыгивать из бассейна в судорогах, то стало понятно, что это не розыгрыш и не шутка», — описал происходящее один из гостей.

Чем опасен сухой лед

Другой участник вечеринки рассказал, что пытался сделать вдох, выпрыгивая из опасного облака, но не мог.

Кто погиб?

В бассейне погибли двое гостей: 25-летние Наталья Монакова и Юрий Алферов потеряли сознание и утонули. Молодой человек Монаковой, Андрей Бойко, с которым она вела блог в Instagram ne_norm_para, рассказывал на шоу «Прямой эфир», что прыгнул в бассейн за своей девушкой, но не нашел ее.

Алферов был парнем еще одного блогера — Елены Переверзевой, именно она на видео с вечеринки со смехом кричит: «Он умер! Все, его нет больше!»

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Там скончался муж Диденко 32-летний Валентин. В его легких также обнаружили воду.

Почему не спаслись?

Участники вечеринки не могли почувствовать угрозу удушья от углекислого газа, поскольку он не имеет цвета и запаха, объяснил химик Михаил Нечаев. Но возможность избежать смерти у них была.

#Мистика Приметы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть

«Возможность была — учить химию в школе. 25 килограммов (сухого льда) — это при комнатной температуре более 10 кубометров газа. Более чем достаточно, чтобы задохнуться в бассейне. Никакой химической реакции не было. Только физический процесс испарения углекислого газа под действием теплой воды», — цитирует Нечаева РИА Новости.

В любом случае бассейн был самой неблагоприятной средой для использования сухого льда.

Углекислый газ опустился к поверхности воды, люди его вдыхали, не получали кислорода и быстро теряли сознание, прокомментировала врач Надежда Чернышова телеканалу «Звезда».

Кто придумал такое веселье?

Сама Диденко в программе «Пусть говорят» заверяла, что не знала о сухом льде на вечеринке, по ее словам, муж готовил ей сюрприз.

«Когда начали засыпать сухой лед, я думала о том, что его насыплют и на этом все кончится. Я не думала, что туда будут прыгать люди. Думала, красивый дым, все порадуются и пойдут веселиться дальше», — сказала она.

Валентин раньше уже экспериментировал с сухим льдом — в Instagram Диденко есть пост: на фото муж находится на улице в клубах пара. Блогер написала, что «он сам придумал, сам все купил и провел эксперимент», в комментариях она добавила, что они вспомнили свойства сухого льда.

По словам представителей компании «Полюс холода», Диденко покупал у них сухой лед несколько месяцев назад. При втором заказе он просил рассчитать, сколько льда нужно для бассейна, чтобы над водой в течение 10-15 минут держался туман, а затем взял товар с запасом.

В Сети распространили скриншоты переписки менеджера с мужчиной и аудиозапись их разговора: его несколько раз предупредили об опасности, указывали, что помещение должно хорошо проветриваться. Валентин отвечал, что все знает и у него даже есть датчик контроля CO2.

Почему разрешила сауна?

Руководство комплекса «Девятый вал» утверждает, что не знало о планах гостей вечеринки использовать сухой лед.

Сейчас сауна закрыта.

Что кому грозит?

Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Дело контролирует руководитель московского главка СК. Виновному грозит до четырех лет лишения свободы.

Пока не ясно, кому следствие предъявит обвинение: компании, продавшей сухой лед мужу Диденко, или банному комплексу, не запретившему химические опыты. Или же виновным признают самого погибшего Валентина, в этом случае дело закроют в связи со смертью мужчины.

В чем обвиняют блогершу?

Екатерина Диденко продвигает себя в Instagram как «аптечного ревизорро», она дает советы по выбору лекарств и разбирает аптечки подписчиков, выкидывая оттуда ненужные, по ее мнению, препараты. Также она продает рекомендации по составлению аптечки: «Семейную аптечку» можно купить за 299 рублей, «Аптечку первого года жизни» — за 250 рублей.

Пользователи Сети обвинили девушку в том, что она, будучи фармацевтом, не знала об опасности сухого льда в закрытом помещении, и усомнились в ее образовании. Но Диденко действительно окончила с отличием Пятигорский медико-фармацевтический институт по специальности «фармация».

Другие выразили негодование в связи с тем, что блогерша использует трагедию для собственного продвижения, размещая красиво оформленные Stories о смерти мужа.