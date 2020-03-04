Полезно, красиво, опасно: что такое сухой лед?

Сухой лед используют в промышленности, торговле, медицине, науке. А также в сфере развлечений — любительские эксперименты, как правило, зрелищны и вызывают овации. Но неправильная работа с этим веществом может нанести серьезный ущерб здоровью. Что такое сухой лед, где можно и как нельзя его использовать?

Сухой лед — твердый диоксид углерода (CO2), кристаллизуется при температуре ниже -78 градусов (производят на специальных углекислотных установках). При «таянии» из твердого состояния, минуя жидкое состояние, он сразу переходит в газообразное. Не имеет вкуса и запаха, не горит, в твердом состоянии нетоксичен.

Где применяют сухой лед

Для хранения и перевозки продуктов . Сухой лед не только охлаждает, но и позволяет избежать гниения и появления плесени. Его замораживающая способность в 15 раз выше, чем у обычного льда, время испарения превышает таяние водяного льда в пять раз.





. Сухой лед не только охлаждает, но и позволяет избежать гниения и появления плесени. Его замораживающая способность в 15 раз выше, чем у обычного льда, время испарения превышает таяние водяного льда в пять раз. В медицине твердый диоксид углерода используют для перевозки и хранения крови и трансплантатов.





твердый диоксид углерода используют для перевозки и хранения крови и трансплантатов. В аэропортах его применяют в термобоксах, чтобы сохранить обеды, выдаваемые пассажирам в самолетах, свежими.





его применяют в термобоксах, чтобы сохранить обеды, выдаваемые пассажирам в самолетах, свежими. В научно-исследовательских целях. Для получения низких температур при проведении опытов, а также при испытаниях и сборке агрегатов в машиностроении.





Для получения низких температур при проведении опытов, а также при испытаниях и сборке агрегатов в машиностроении. Для охлаждения цветов (без прямого контакта), чтобы задержать момент раскрытия бутона или начало цветения.





(без прямого контакта), чтобы задержать момент раскрытия бутона или начало цветения. При демонтаже подземных резервуаров с горючими жидкостями или газом. Углекислый газ тяжелее воздуха, он не поддерживает горение и способен вытеснить кислород из резервуара.

Чем опасен сухой лед

Сухой лед безопасен при соблюдении правил, даже при применении в домашних условиях. Приобрести его можно в специализированных магазинах и в большинстве случаев продавцы попросят внимательно изучить инструкцию, прежде чем приступать к экспериментам.

Нельзя брать гранулы голыми руками. Работать с твердым диоксидом углерода нужно в перчатках. В противном случае можно получить термический ожог (температура сухого льда в твердой фазе ниже -78 градусов).

Нельзя класть гранулы в герметичную посуду или контейнеры. Плотность вещества в газообразном состоянии выше, при испарении он расширяется и герметичную емкость может просто разорвать.

Нельзя вдыхать испарения сухого льда. Это приведет к отравлению: головокружению, головной боли, тошноте, рвоте, потере сознания.

Нельзя работать с твердым диоксидом углерода в закрытых непроветриваемых помещениях. Лучше ставить эксперименты с сухим льдом на открытом воздухе, а в доме или в квартире обязательно открывать окна и двери настежь.

С особой осторожностью нужно проводить эксперименты с сухим льдом и жидкостями. Например, при его взаимодействии с водой можно добиться эффекта густой дымки над поверхностью. Чем теплее вода, тем сильнее и быстрее проходит реакция. Но добавлять в воду большое количество гранул, а тем более в закрытом, непроветриваемом помещении, крайне опасно.